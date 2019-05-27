Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге "Ролан Гаррос" обыграла датчанку Каролин Возняцки в трех сетах. Первый россиянка проиграла со счетом 0:6, а следующие два выиграла 6:3.
Возняцки - бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 10-е место в рейтинге WTA. Датчанка дважды выходила в четвертьфинал "Ролан Гаррос".
Кудерметова занимает 68-е место в рейтинге. Второй раунд - лучшее достижение 22-летней спортсменки. В следующем раунде он встретится с победительницей пары Зарина Диас (Казахстан) - Одри Алби (Франция).
Читайте также:
Россия поднялась на второе место в рейтинге хоккейных сборных
УЕФА запретил "Арсеналу" проводить акцию в поддержку Мхитаряна
Квят остался доволен гонкой в Монако, где набрал очередные очки
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
Зачем полиция Грузии 9 мая 2019 года конфисковала у демонстрантов флаг Победы? Почему Хартия свободы Грузии пытается запретить коммунистическую символику и идеологию? Что останется от свободы после запрета на мысли? И что предлагается взамен? Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.