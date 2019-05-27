Теннисистка Кудерметова устроила сенсацию на "Ролан Гаррос", обыграв Возняцки

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге "Ролан Гаррос" обыграла датчанку Каролин Возняцки в трех сетах. Первый россиянка проиграла со счетом 0:6, а следующие два выиграла 6:3.



Кудерметова - Возняцки

Возняцки - бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 10-е место в рейтинге WTA. Датчанка дважды выходила в четвертьфинал "Ролан Гаррос".

Кудерметова занимает 68-е место в рейтинге. Второй раунд - лучшее достижение 22-летней спортсменки. В следующем раунде он встретится с победительницей пары Зарина Диас (Казахстан) - Одри Алби (Франция).

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