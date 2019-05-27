Квят остался доволен гонкой в Монако, где набрал очередные очки

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что доволен тем, как завершилась гонка "Гран-при Монако". Россиянин занял седьмое место, показав лучший результат в сезоне.



Второе пришествие Даниила Квята в «Формулу-1» / Новости от 01.10.2018 13:22

"Вчера мы провели отличную гонку. Я счастлив, потому что мы выступили очень удачно. Мы можем быть довольны работой команды. Седьмое место в Монако - отличный результат", - приводит пресс-служба "Торо Россо" слова Квята.

Гонку выиграл британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе". Вторым стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, третьим - еще один гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.

В зачете пилотов лидирует Хэмилтон (137 очков), вторым идет "Боттас" (120), третьим - Феттель (82).

В конструкторском зачете лидирует "Мерседес", который набрал почти максимальное количество очков в этом сезоне. В пяти из шести "Гран-при" Хэмилтон и Боттас занимали две лидирующие позиции. Только в Монако этого сделать не удалось.

Квят идет 12-м в зачете пилотов, набрав 9 очков. Его партнер по команде Александр Албон заработал 7 баллов.

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