Квят остался доволен гонкой в Монако, где набрал очередные очки

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что доволен тем, как завершилась гонка "Гран-при Монако". Россиянин занял седьмое место, показав лучший результат в сезоне.
"Вчера мы провели отличную гонку. Я счастлив, потому что мы выступили очень удачно. Мы можем быть довольны работой команды. Седьмое место в Монако - отличный результат", - приводит пресс-служба "Торо Россо" слова Квята.
Гонку выиграл британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе". Вторым стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, третьим - еще один гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.
В зачете пилотов лидирует Хэмилтон (137 очков), вторым идет "Боттас" (120), третьим - Феттель (82).
В конструкторском зачете лидирует "Мерседес", который набрал почти максимальное количество очков в этом сезоне. В пяти из шести "Гран-при" Хэмилтон и Боттас занимали две лидирующие позиции. Только в Монако этого сделать не удалось.
Квят идет 12-м в зачете пилотов, набрав 9 очков. Его партнер по команде Александр Албон заработал 7 баллов.
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