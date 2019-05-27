Президент РПЛ рассказал о расширении чемпионата России

Российская премьер-лига (РПЛ) может быть расширена до 18 или 20 команд. Об этом на пресс-конференции рассказал глава РПЛ Сергей Прядкин. Ранее с предложением расширить лигу на заседании РФС выступил президент ЦСКА Евгений Гинер. Подобные слова звучали и от других кубов.
Прядкин согласился с тем, что России нужно увеличить число участников чемпионата, но все должно произойти постепенно и с учетом финансовых требований. По его словам, игры чемпионата можно проводить раз в три дня, как в Европе.
Вместе с РПЛ необходимо реформировать и ФНЛ, и ПФЛ. Сейчас создана рабочая группа по вопросу расширения лиги. Свои предложения лига выскажет исполкому РФС и клубам. Решение должно быть принято перед началом следующего сезона, чтобы все успели подготовиться к турниру.
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