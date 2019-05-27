Россия поднялась на второе место в рейтинге хоккейных сборных

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала обновленный рейтинг сборных. В воскресенье завершился чемпионат мира-2019, из-за чего в списке команд несколько изменений.
Сборная России, взявшая на турнире бронзу, поднялась на второе место. В активе команды 3640 очков. Лидирует сборная Канады (3705). Третье место теперь занимает Финляндия (3615), которая выиграла турнир в Братиславе.
Четвертое место у команды Швеции (3615 очков, -2 позиции), пятое занимает Чехия (3465, +1), шестое - США (3430, -2). Также в первой десятке: Германия (3355, +1), Швейцария (3325, -1), Словакия (3040, +1) и Латвия (3025, +1).
Всего в рейтинге хоккейных сборных 52 команды. В этом месяце новичками списка IIHF стали Таиланд и Киргизстан.
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