Футболист Ярмоленко: в "Вест Хэме" меня все спрашивали про Зеленского

Футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о том, как в его клубе отреагировали на победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине. По словам украинца, за ситуацией следили тренеры и многие игроки команды.
"В команде следили за ситуацией на Украине. Главный тренер после первого тура подходил и спрашивал - правда ли что выиграл комик. И после второго тура. Пацаны, конечно, шутят, троллят. Приходится отбиваться", - заявил Ярмоленко в интервью на ютуб-канале "Бомбардир".
Владимир Зеленский одержал победу на выборах на Украине 21 апреля, набрав 73 процента голосов. Инаугурация комика состоялась 20 мая. Первым решением нового президента стал роспуск парламента Украины. Внеочередные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.
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