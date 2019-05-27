Овечкин танцует после завоевания бронзы, Малкин поет

Хоккеисты сборной России провели командный ужин в Братиславе после завершения чемпионата мира-2019. Команда на турнире взяла бронзу, обыграв в матче за третье место Чехию в серии буллитов - 3:2.



Овечкин танцует, Малкин поет

В сети появилась запись, на которой Овечкин танцует на стуле под песню из советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию". На другом видео Евгений Малкин вместе с женой танцуют под Ирину Аллегрову. Хоккеист подпевает песню "Угонщица".

Малкин поблагодарил болельщиков сборной России. Он отметил, что команда ощущала поддержку на протяжении турнира.

Читайте также:

Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею

Ковальчук стал абсолютным рекордсменом сборной России по хоккею

Лига чемпионов: известны 25 участников следующего сезона