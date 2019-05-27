Хоккеисты сборной России провели командный ужин в Братиславе после завершения чемпионата мира-2019. Команда на турнире взяла бронзу, обыграв в матче за третье место Чехию в серии буллитов - 3:2.
В сети появилась запись, на которой Овечкин танцует на стуле под песню из советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию". На другом видео Евгений Малкин вместе с женой танцуют под Ирину Аллегрову. Хоккеист подпевает песню "Угонщица".
Малкин поблагодарил болельщиков сборной России. Он отметил, что команда ощущала поддержку на протяжении турнира.
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