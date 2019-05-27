УЕФА запретил "Арсеналу" проводить акцию в поддержку Мхитаряна

УЕФА не разрешил лондонскому "Арсеналу" проводить акцию в поддержку футболиста Генриха Мхитаряна. "Канониры" хотели выйти на разминку перед финалом Лиги Европы в Баку в футболках с фамилией армянского полузащитника.
По регламенту еврокубковых турниров, любые акции должны быть согласованы с УЕФА. Организация посчитала, что для такого шага "Арсенала" нет никакой необходимости.
Ранее Мхитарян отказался от поездки в Баку. Футболист и клуб не уверены в безопасности из-за того, что между Арменией и Азербайджаном существует конфликт из-за Нагорного Карабаха.
МИД Азербайджана разрешил Мхитаряну посещение страны, а также был готов гарантировать безопасность. После решения футболиста в Баку заявили, что Армения использует игрока для пропаганды.
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