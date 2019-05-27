Ковальчук стал абсолютным рекордсменом сборной России по хоккею

Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук стал рекордсменом команды по количеству игр. Матч за бронзу чемпионата мира против Чехии (3:2 Б) стал для него 179-м в составе российской команды. Ковальчук догнал по этому показателю защитника Илью Ковальчука.
Кроме того, Ковальчук является лучим бомбардиром и снайпером в истории национальной команды. Он набрал 150 (67+83) очков. Также Ковальчук - рекордсмен национальной команды по количеству матчей (94 игры), очков (86), голов (36) и передач (50) на чемпионатах мира.
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