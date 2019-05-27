"Торпедо" спустя пять лет вернулось в ФНЛ

Московское "Торпедо" досрочно выиграло соревнования в зоне "Центр" ПФЛ. Команда под руководством Игоря Колыванова вышла во второй по силе дивизион чемпионата России - ФНЛ.



Стадион \"Торпедо\" готовится к масштабной реконструкции - МТ

Команда выступит в ФНЛ пять лет спустя. В сезоне-2013/14 команда вышла в премьер-лигу, но не смогла там закрепиться. "Торпедо" в "вышке" заняло 15-е место, но опустилось не в ФНЛ, а в ПФЛ из-за финансовых проблем.

В апреле состоялась презентация реконструкции стадиона "Торпедо". Обновленная арена будет вмещать 15 тысяч зрителей и соответствовать требованиям УЕФА.

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