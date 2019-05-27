Вратарь "Спартака" поставил "лайк" под критикой главного тренера

Вратарь "Спартака" Александр Максименко попал в неприятную ситуацию. Он поставил "лайк" под постом группы болельщиков красно-белых в Instgram.



«Спартак» заявил Кононова главным тренером / Новости от 15.11.2018 16:50

"Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не один ты виноват в результате", - написано в сообщении.

Ранее игру Максименко раскритиковал главный тренер красно-белых Олег Кононов. По мнению специалиста, голкипер виноват в двух пропущенных мячах в матче чемпионата России против "Оренбурга" (0:2). В этом сезоне Максименко провел девять матчей в составе "Спартака", в которых пропустил девять голов.

Ранее в "Спартаке" произошел скандал с "лайками", которые поставили футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко под записью с критикой главного тренера Массимо Карреры. Из-за этого они были переведены в дубль команды.

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