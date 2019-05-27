Посещаемость матчей "Зенита" выше средних европейских показателей

"Зенит" в этом сезоне установил рекорд посещаемости чемпионата России. В среднем на домашние матчи питерского клуба приходили 48 244 зрителя. Команда значительно опережает ближайших соперников по этому показателю - "Ростов" (31 034) и "Спартак" (30 941).
Питерский клуб превысил средние европейские показатели. Лидируют по зрительскому интересу чемпионат Германии (43 467 зрителей), Англии (38 188) и Испании (27 112). Следом идут чемпионаты Италии (24 984), Франции (22 796) и Голландии (18 016).
Чемпионат России занимает седьмое место по средней посещаемости. На матчи турнира приходят по 16 817 зрителей. Также в первой десятке чемпионаты Турции (16 593), Шотландии (16 277) и Португалии (11 760).
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