Хабиб Нурмагомедов провел спарринг с отцом

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ведет подготовку к бою против Дастина Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе.



Хабиб против Абдулманапа

Участие в подготовке принимает вся команда Хабиба, в том числе его отец Абдулманап Нурмагомедов. Отец показал сыну несколько приемов и на время стал спарринг-партнером Хабиба.

Адбдулманап является тренером многих чемпионом мира по боевому самбо, а также вольной борьбе.

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