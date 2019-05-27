"Спартак" в этом сезоне установил антирекорд клуба

"Спартак" завершил сезон поражением от "Оренбурга" со счетом 0:2. Команда вышла в Лигу Европы, где стартует с 3-го отборочного раунда. Красно-белые заняли пятое место в чемпионате, но установили антирекорд клуба.



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Команда в этом сезоне забила 36 мячей, что является худшим показателем в российской истории. Ранее самым нерезультативным был сезон-2003, в котором команда забила 38 мячей. Больше команда никогда не забивала меньше 40 голов за сезон.

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