Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею

Российский голкипер Андрей Василевский вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата мира по хоккею-2019. На турнире он провел восемь матчей, одержав семь побед. Вратарь отразил 227 бросков из 240 (94,6 процента). На его счету два сухих матча.
Лучшими защитниками признаны Филип Гронек (Чехия) и Микко Лехтонен (Финляндия). В атакующую тройку вошли Вильям Нюландер (Швеция) - Якуб Ворачек (Чехия) - Марк Стоун (Канада).
Чемпионат мира выиграла сборная Финляндии, обыграв в финале Канаду со счетом 3:1. Для финнов это третья победа на турнире. Сборная России стала третьей, победив в матче за бронзу Чехию - 3:2 по буллитам.
Лучшим бомбардиром турнира стал швед Нюландер, на счету которого 18 (5 шайб+13 передач) очков. Второе место разделили россияне Никита Кучеров (6+10), Никита Гусев (4+12) и чех Ворачек (4+12). Лучшим снайпером стал канадец Стоун, который забросил 8 шайб.
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