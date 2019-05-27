Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею

Российский голкипер Андрей Василевский вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата мира по хоккею-2019. На турнире он провел восемь матчей, одержав семь побед. Вратарь отразил 227 бросков из 240 (94,6 процента). На его счету два сухих матча.



Россия одолела Чехию в серии буллитов и завоевала бронзу ЧМ-2019 / Новости от 26.05.2019 19:29

Лучшими защитниками признаны Филип Гронек (Чехия) и Микко Лехтонен (Финляндия). В атакующую тройку вошли Вильям Нюландер (Швеция) - Якуб Ворачек (Чехия) - Марк Стоун (Канада).

Чемпионат мира выиграла сборная Финляндии, обыграв в финале Канаду со счетом 3:1. Для финнов это третья победа на турнире. Сборная России стала третьей, победив в матче за бронзу Чехию - 3:2 по буллитам.

Лучшим бомбардиром турнира стал швед Нюландер, на счету которого 18 (5 шайб+13 передач) очков. Второе место разделили россияне Никита Кучеров (6+10), Никита Гусев (4+12) и чех Ворачек (4+12). Лучшим снайпером стал канадец Стоун, который забросил 8 шайб.