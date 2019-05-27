Россию в следующем сезоне Лиги чемпионов представят как минимум две команды - "Зенит" и "Локомотив". Третьим участником может стать "Краснодар", но "быкам" еще нужно пройти через отборочные раунды.
На данный момент известны 25 из 32-х участников Лиги чемпионов следующего сезона. Самым неожиданным можно назвать "Аталанту". Итальянская команда станет дебютантом турнира. В своей истории клуб из Бергамо только шесть раз принимал участие в еврокубках, но никогда в Лиге чемпионов.
26-й участник турнира определится после финала Лиги Европы. Если турнир выиграет "Арсенал", то эта команда пройдет в групповой турнир. Если выиграет "Челси", то в группу выйдет "Лион", который стал третьим в чемпионате Франции. Еще шесть клубов определятся по итогам отборочных раундов.
Кроме того, уже известно, что "Зенит" при жеребьевке попадет в первую "корзину" вместе с "Барселоной", "Баварией", "Ювентусом", "Манчестер Сити", "ПСЖ", а также победителями Лиги Европы и Лиги чемпионов этого сезона.
Участники Лиги чемпионов сезона-2019/20:
Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия";
Англия: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси";
Германия: "Бавария", "Боурссия" Д, "Лейпциг", "Байер";
Италия: "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер";
Франция: "ПСЖ", "Лилль";
Россия: "Зенит", "Локомотив";
Португалия: "Бенфика";
Украина: "Шахтер";
Бельгия: "Генк";
Турция: "Галатасарай";
Австрия: "Зальцбург".
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