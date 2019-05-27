В Италии футболист снял шорты перед девушкой-арбитром

Матч между юношескими командами "Трепорти" и "Миранзе" в Италии завершился скандалом. Всю игру родители футболистов оскорбляли 22-летнюю девушку, которая судила эту встречу.

В один из моментов к арбитру подошел 14-летний футболист "Трепотри" и снял перед ней шорты. "Посмотрим, хватит ли у тебя смелости удалить меня", - спросил игрок. За это он получил красную карточку.

Девушка, удалившая футболиста, получила очередную порцию оскорблений. Родители игроков предлагали ей заняться старейшей из профессий, а не судить матчи. Сейчас судье оказывают психологическую помощь.