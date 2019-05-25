Россия проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею поиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий Марко Анттила на 11-й минуте третьего периода.



Россия - Финляндия - 0:1. Гол Анттилы

Российская команда проиграла первый матч на турнире. Теперь россиянам предстоит матч за бронзу, который состоится в воскресенье. Игра начнется в 16:45 по московскому времени. Соперником команды Ильи Воробьева станет проигравший в полуфинале Канада - Чехия.

Россияне не смогли выиграть турнир в пятый раз подряд. Финляндия в последний раз играла в финале в 2014 году, а завоевывала золотые медали в 2011 году. Всего на счету финнов два золота чемпионата мира и восемь серебряных медалей.

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