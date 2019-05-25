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Финляндия открыла счет в матче с Россией в третьем периоде

Спорт print

Сборная Финляндии открыла счет в полуфинале чемпионата мира по хоккею против России в третьем периоде. Шайбу забросил нападающий Марко Анттила. 


Россия - Финляндия - 0:1. Гол Анттилы

Россия и Финляндия проводят девятую игру на турнире. Россияне выиграли все матчи. В четвертьфинале команда Ильи Воробьева обыграла США со счетом 4:3.

Финляндия в 1/4 финала победила Швецию в овертайме - 5:4. В еще одном полуфинале сыграют Канада и Чехия.

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Темы хоккей чемпионат мира по хоккею-2019 сборная России по хоккею с шайбой
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