Финляндия открыла счет в матче с Россией в третьем периоде

Сборная Финляндии открыла счет в полуфинале чемпионата мира по хоккею против России в третьем периоде. Шайбу забросил нападающий Марко Анттила.
Россия и Финляндия проводят девятую игру на турнире. Россияне выиграли все матчи. В четвертьфинале команда Ильи Воробьева обыграла США со счетом 4:3.
Финляндия в 1/4 финала победила Швецию в овертайме - 5:4. В еще одном полуфинале сыграют Канада и Чехия.
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