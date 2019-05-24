Тренер сборной России не стал менять состав звеньев перед полуфиналом ЧМ по хоккею

Тренерский штаб сборной России на пятничной раскатке перед полуфиналом против Финляндии не стал менять состав звеньев. Игра состоится в субботу в Братиславе и начнется в 16.15 по московскому времени.
В первом звене занимаются Сергачев - Нестеров, Григоренко - Малкин - Дадонов.
В втором - Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Капризов.
В третьем - Хафизуллин - Гавриков, Гусев - Анисимов - Кучеров.
В четвертом - Ковальчук - Андронов - Телегин, а также защитник Задоров и нападающий Барабанов.
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