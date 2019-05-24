Фигуристку Медведеву сравнили с героиней сериала "Спасатели Малибу"

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instgram опубликовала видеоролик, где показала, как занимается пробежкой. Спортсменка попросила не судить строго технику бега.



Пробежка Медведевой

Болельщики в комментариях по-разному оценили видео Медведевой. Есть как позитивные и негативные оценки, так и шутки в адрес фигуристки.

"Главное коньки не забыть снять", - написал один из болельщиков.

"Фигура топ! Ты похудела", - ответил другой.

"Это что, новый кастинг "Спасателей Малибу"? - задал вопрос третий фанат.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. Также на ее счету две серебряные медали Олимпиады-2018 в Пхенчхане.