Юношеская сборная России по футболу победила Украину

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 18 лет) в товарищеской игре обыграла команду Украины. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Игра состоялась в рамках международного турнира в Словакии. Сборная России стала третьей на турнире, в матчах группового этапа команда обыграла Мексику (2:0) и Словакию (3:2), но проиграла Англии (0:1).
Это одна из первых игр между сборными России и Украины по футболу после 2014 года. УЕФА разводит команды при жеребьевках турниров из-за позиции украинской стороны по конфликту на Донбассе.
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