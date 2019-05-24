Бывший хоккеист Яри Курри стал владельцем "Йокерита"

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Яри Курри стал владельцем "Йокерита". Сегоня к нему перешли 100 процентов акций клуба, сообщает пресс-служба команды. Ранее 51 процент принадлежал Харри Харкимо, остальная часть - российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу.



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Курри завершил карьеру хоккеиста в 1998 году. Он выступал за "Йокерит", а в НХЛ в составе "Эдмонтон Ойлерз", "Лос-Анджелес Кингз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Анахайм Дакс" и "Колорадо Эвеланш".

В регулярном чемпионате НХЛ он провел 1251 матч, в которых набрал 1398 (601+797) очков. В плей-офф в его активе 200 игр и 233 (106+127) очка. Все пять Кубков Стэнли Курри завоевал в составе "Ойлерз".

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