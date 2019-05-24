Премьер-министр Белоруссии похвалил Овечкина за силовой прием против американца

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой правительства России Дмитрием Медведевым пожелал сборной России по хоккею удачи на чемпионате мира-2019. Также он высказал восхищение игрой Александра Овечкина, который силовым приемом отправил американца Брэди Скжея за борт.
"Сегодня по дороге в аэропорт я увидел то, что вчера не показали: силовой прием Овечкина. Это вообще, конечно, что-то! Поэтому с такими игроками, Дмитрий Анатольевич, надо замахиваться только на "золото", - заявил Румас.
Сборная России в четвертьфинале обыграла США со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Михаил Григоренко. В полуфинале команда сыграет с Финляндией. Вторую путевку в финал разыграют Канада и Чехия. Оба матча состоятся 25 мая.
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