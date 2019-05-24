Американская журналистка Джули Робенхаймер выступила с критикой игры сборной России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира против США. Россияне обыграли американцев со счетом 4:3.
Аналитик The New York Times в интервью RT отметила, что российскую команду спас голкипер Андрей Василевский. Игру "Красной машины" она назвала "легкой атлетикой", а на хоккеем.
"У россиян абсурдная модель игры в нападении - они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это лёгкой атлетикой", - заявила Робенхаймер.
Российская команда одержала восемь побед подряд на турнире. В полуфинале сборная сыграет против Финляндии. В другом матче встретятся Канада и Чехия.
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