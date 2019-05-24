Американская журналистка раскритиковала игру сборной России по хоккею

Американская журналистка Джули Робенхаймер выступила с критикой игры сборной России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира против США. Россияне обыграли американцев со счетом 4:3.



Россия - США - 4:3. Обзор матча

Аналитик The New York Times в интервью RT отметила, что российскую команду спас голкипер Андрей Василевский. Игру "Красной машины" она назвала "легкой атлетикой", а на хоккеем.

"У россиян абсурдная модель игры в нападении - они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это лёгкой атлетикой", - заявила Робенхаймер.

Российская команда одержала восемь побед подряд на турнире. В полуфинале сборная сыграет против Финляндии. В другом матче встретятся Канада и Чехия.

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