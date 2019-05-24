Дзюба назвал финал "Игры престолов" катастрофой

Футболист "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал финал сериала "Игра престолов". Нападающий согласился с фанатами, которые предлагают переснять последнюю серию.



Игра Престолов - сюжет 1 серии 8 сезона. Снова слив от HBO?

Восьмой сезон сериала вышел на телеэкраны 14 апреля, последняя серия - 19 мая. Сезон побил рекорд по просмотрам, но получил множество негативных отзывов от критиков и фанатов.

"Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать", - приводит пресс-служба "Зенита" слова Дзюба.

Читайте также:

Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков

Глушаков опубликовал мем про "молодежь" "Спартака"

В парламенте Великобритании осудили ситуацию с Мхитаряном