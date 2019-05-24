Дзюба назвал финал "Игры престолов" катастрофой

Футболист "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал финал сериала "Игра престолов". Нападающий согласился с фанатами, которые предлагают переснять последнюю серию.
Восьмой сезон сериала вышел на телеэкраны 14 апреля, последняя серия - 19 мая. Сезон побил рекорд по просмотрам, но получил множество негативных отзывов от критиков и фанатов.
"Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать", - приводит пресс-служба "Зенита" слова Дзюба.
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