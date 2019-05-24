Глушаков опубликовал мем про "молодежь" "Спартака"

Футболист "Спартака" Денис Глушаков пошутил про трансферную политику красно-белых. Ранее в клубе заявили, что не намерены делать дорогие покупки летом и сделать ставку на собственную молодежь.
На это Глушаков ответил мемом в Instagram. Капитан команды опубликовал картинку, на которой изображены основные футболисты "Спартака": сам Глушаков (32 года), вратарь Артем Ребров (35), Андрей Ещенко (35) и Дмитрий Комбаров (32). Коллаж футболист подписал так: "Цветет молодежь".
Ранее Глушаков попал в очередной скандал. В сети появилась запись, на которой он рассказывает о том, как команда "сливала" главного тренера Массимо Карреру. Кроме того, стало известно, что футболист предоставлял журналистам закрытую информацию о клубе.
После этого "Спартак" не взял Глушакова на матч в Самару против "Крыльев Советов". В клубе заявили, что футболист получил повреждение на тренировке.
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