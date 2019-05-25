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Эксперт оценил шансы России и Финляндии перед полуфиналом ЧМ по хоккею

Спорт print

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью для "Правды.Ру" оценил шансы России и Финляндии перед полуфиналом чемпионата мира по хоккею. Игра состоится сегодня в Братиславе и начнется в 16.15 по московскому времени.


Россия - США - 4:3. Обзор матча

В четверг сборная России обыграла в четвертьфинале США со счетом 4:3. Команда одержала восьмую подряд победу на турнире.

"Я не думаю, что более сложный соперник, чем США. Там же настрой идет на одну игру. Финны даже шведов обыграли, шведы просто не были такими, какими они есть. Я не думаю, что они там расслаблялись. Такой игры, какую шведы могут... Может быть, физически не хватило длины турнира.

Здесь надо еще физические силы рассчитать. Поэтому не думаю, что финны... Они должны нам быть по зубам, конечно. И тем более большинство финнов играют у нас или в своих лигах. Но это не уровень наших игроков. Если будем реализовывать моменты, которые создаем, я думаю, проблем не будет", - заявил Кожевников.

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Темы хоккей чемпионат мира по хоккею-2019 сборная России по хоккею с шайбой
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