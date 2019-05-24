Непобежденный боксер вызвал Макгрегора на бой

Чемпион WBA в полусреднем весе Кит Турман вызвал на ринг бойца ММА Конора Макгрегора. Американец владеет титулом с 2015 года. Он в профессиональной карьере провел 29 боев, в которых ни разу не проиграл.
"В боксе можно заработать больше денег! Давай, Конор! У тебя не было хороших кондиций в бою с Флойдом. Он избил тебя так, будто играл в приставку", - заявил Турман в интервью TMZ.
Макгрегор провел бой по правилам бокса с Флойдом Мэйвезером и проиграл в десятом раунде. Турман в следующем поединке встретится с легендарным Мэнни Пакьяо.
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