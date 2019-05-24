Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея утвердил проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года в Санкт-Петербурге.



Сборная России по хоккею установила уникальное достижение в матче со Швецией / Новости от 22.05.2019 10:15

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ИИХФ.

Вчера, 23 мая, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку Санкт-Петербурга на проведение чемпионата мира в 2023 году. Представителям ИИХФ была представлена подробнейшая информация о культурной столице России - ее транспортном сообщении, инфраструктуре, культурном наследии, достопримечательностях и современной ледовой арене, что будет возведена аккурат к чемпионату мира 2023 года.

Напомним, что в Санкт-Петербурге в 2000 году уже проходил чемпионат мира по хоккею с шайбой. Тот домашний турнир прошел для сборной России крайне неудачно. Ледовая дружина тогда на групповом этапе проиграла два матча из трех и заняла предпоследнюю строчку в группе.

На квалификационном же этапе российская сборная проиграла Латвии и Белоруссии. Последующая за поражениями виктория над сборной Швеции ничего не изменила - сборная России на том чемпионате мира осталась без игр на вылет.

Отметим, что чемпионат мира 2020 года состоится в Швейцарии, в городах Лозанна и Цюрих. Турнир 2021 года пройдет в Белоруссии и Латвии, в столицах постсоветских республик. Чемпионат мира 2022 года состоится в Финляндии, в городах Хельсинки и Тампере.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вчера сборная России по хоккею с шайбой победила США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года.

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