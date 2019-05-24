Александр Кожевников: если сборная России не играет в атаке, то начинают возникать проблемы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью для "Правды.Ру" отметил, что сборная России в матче ЧМ по хоккею против США слишком много играла от обороны во втором периоде. По мнению заслуженного мастера спорта СССР, российской команде нельзя играть так.
Сборная России обыграла США со счетом 4:3. В полуфинале команда встретится с Финляндией.
"Хорошо сыграли. Выиграли. Самое главное, выиграли. Да, там допускали ошибки: свалились во втором периоде, начали от обороны играть. Американцы добавили, защитники свалились назад, а у нас защитники атакующие. Если мы не играем много времени в атаке, как в первом, например, показательном периоде, то у нас начинают возникать проблемы, и приходится нападающим играть глубоко у себя в зоне, чтобы создавать ловушки для противника. Поэтому защитники противника начинают быть свободными.
Ничего такого нет. Молодцы. Выстрелили. Но для этого есть вратарь у нас, и он достаточно высокого уровня. Выиграли и здорово. Да, валидольная игра, но не до такой степени. Здорово! Самое главное, что выиграли", - заявил Кожевников.
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