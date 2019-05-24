Александр Кожевников: если сборная России не играет в атаке, то начинают возникать проблемы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью для "Правды.Ру" отметил, что сборная России в матче ЧМ по хоккею против США слишком много играла от обороны во втором периоде. По мнению заслуженного мастера спорта СССР, российской команде нельзя играть так.



Россия - США - 4:3. Обзор матча

Сборная России обыграла США со счетом 4:3. В полуфинале команда встретится с Финляндией.

"Хорошо сыграли. Выиграли. Самое главное, выиграли. Да, там допускали ошибки: свалились во втором периоде, начали от обороны играть. Американцы добавили, защитники свалились назад, а у нас защитники атакующие. Если мы не играем много времени в атаке, как в первом, например, показательном периоде, то у нас начинают возникать проблемы, и приходится нападающим играть глубоко у себя в зоне, чтобы создавать ловушки для противника. Поэтому защитники противника начинают быть свободными.

Ничего такого нет. Молодцы. Выстрелили. Но для этого есть вратарь у нас, и он достаточно высокого уровня. Выиграли и здорово. Да, валидольная игра, но не до такой степени. Здорово! Самое главное, что выиграли", - заявил Кожевников.

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