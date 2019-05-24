Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение провести чемпионат мира среди мужских команд 2023 года в Санкт-Петербурге. Заседание организации состоялось сегодня в Братиславе.
Турнир состоится в мае 2023 года, точные даты станут известны позже. К турниру будет построена новая ледовая арена на 21,5 тысячи зрителей. Также матчи состоятся в Ледовом дворце, который вмещает 12 тысяч болельщиков.
Россия и СССР семь раз принимали чемпионаты мира. Пять раз турнир проходил в Москве, однажды в Санкт-Петербурге. В 2016 году турнир принимали оба города.
Турнир в 2020 году состоится в Швейцарии, в 2021 году - в Белоруссии и Латвии, в 2022 - в Финляндии, в 2024 - в Чехии, в 2025 - в Швеции.
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