Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков

Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку. В решающем матче 29 мая сыграют "Арсенал" и "Челси".



Прогулка по Баку. Телеканал Russian Travel Guide HD. 23.05.2019 18:00

По его словам, этот матч станет "кошмаром" для болельщиков лондонских команд. При этом сами клубы не испытают проблем, так как летают на частных самолетах.

Ранее решение УЕФА подверглось критике со стороны "Арсенала". Команда, как и "Челси", не смогла реализовать все билеты на эту игру. Фанаты называют главной проблемой отсутствие транспортного сообщения между двумя столицами.

Кроме того, в матче не сможет принять участия армянский футболист "канониров" Генрих Мхитарян. Клуб принял решение не брать игрока в Баку по соображениям безопасности. Между Арменией и Азербайджаном существует конфликт из-за Нагорного Карабаха.

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