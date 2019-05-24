Иркутск примет чемпионат мира по хоккею с мячом в 2020 году

Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус сообщил, что принято решение о проведении чемпионата мира в 2020 году в Иркутске. Турнир состоится с 29 марта по 5 апреля.
Чемпионат мира в группе В состоится в этом же городе с 1 по 9 марта. Кроме того, принято решение о проведении молодежного турнира в Архангельске с 20 по 22 декабря 2019 года.
Сборная России является рекордсменом по количеству побед на чемпионате мира по хоккею с мячом. Команда завоевала 26 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовые медали.
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