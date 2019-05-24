"Лос-Анджелес" отказался от хоккеиста Войнова

Независимый арбитраж в США принял решение сократить дисквалификацию хоккеиста Вячеслава Войнова. Отстранение игрока должно было завершиться в конце следующего регулярного чемпионата НХЛ, но теперь он сможет вернуться в лигу в середине сезона.
Войнов был дисквалифицирован в 2015 году за домашнее насилие. Хоккеист поругался с женой, которая вызвала полицию. Позже пара помирилась, но россиянин был вынужден покинуть США. В тот момент Войнов выступал за "Лос-Анджелес Кингз".
Клуб выступил с заявление по поводу решения арбитража. "Лос-Анджелес" не хочет возвращения Войнова и не собирается использовать его. "Кингз" в дальнейшем разъяснят ситуацию подробнее.
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