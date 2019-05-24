Канадский хоккеист Байрон Дафо, игравший в омском "Авангарде" рассказал о пережитом "ужасе". Дафо смог продержаться в России всего 30 дней, за это время, по его словам, он испытал "ужасные ощущения".
Хоккеист собирается даже написать книгу о месяце, который он провел играя за "Авангард". Начать свое произведение он планирует с первого, с чем ему пришлось столкнуться в России - барак. По словам Дафо, когда ему искали квартиру он ночевал в "армейском бараке".
Хоккеист принял решение покинуть клуб и Россию после того, как сумма его гонорара была уменьшена почти втрое из-за травмы. Вместо обещанного миллиона долларов ему заплатили только 400 тысяч долларов. После получения чека он сразу же отправился в аэропорт и покинул страну.
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