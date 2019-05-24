Фанаты "Арсенала" требуют от УЕФА перенести финал Лиги Европы из Баку

Фанаты лондонского "Арсенала" создали петицию с требованием к УЕФА перенести финал Лиги Европы из Баку. По мнению болельщиков, организация должна признать, что приняла неверное решение провести решающий матч турнира в Азербайджане, сообщает TalkSport.



Баку: азербайджанский Париж

Болельщики подчеркнули, что "Арсенал" и "Челси" будут находиться в неравных условиях из-за того, что полузащитник "канониров" Генрих Мхитарян не сможет прилететь в Баку по соображениям безопасности. Ранее армянин отказался от поездки из-за того, что между его страной и Азербайджаном существует конфликт в Нагорном Карабахе.

Кроме того, фанаты высказали недовольство тем, что не могут нормально добраться в Баку. "Арсенал" смог реализовать только 3,5 тысячи билетов из 6, которые были предоставлены УЕФА. "Челси" продал 2 тысячи билетов. Причиной столь слабого интереса назвали транспортные проблемы - между Лондоном и столицей Азербайджана нет прямого сообщения.

Фанаты требуют от УЕФА перенести финал в Лондон. По мнению болельщиков, никаких проблем с организацией матча, который должен состояться 29 мая, не возникнет.

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