Португалия и Люксембург подали апелляцию в УЕФА по делу против Украины

Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали апелляцию в УЕФА по делу об участии в матчах сборной Украины бразильца Жуниора Мораеса, сообщает украинский телеканал "Футбол". Футболист в марте дебютировал в играх за национальную команду, соперники украинцев посчитали неправомерным.



УЕФА представил официальный талисман Евро-2020 / Новости от 25.03.2019 12:20

По мнению Португалии и Люксембурга, Мораес не выполнил один из пунктов регламента ФИФА. Он после 18-летия не прожил на Украине более пяти лет непрерывно, чтобы сменить спортивное гражданство. В 2017 году бразилец на протяжении пяти месяцев выступал за Китай.

Португалия сыграла вничью с Украиной, а Люксембург проиграл. После матчей была подана апелляция в УЕФА с требованием засчитать украинцам техническое поражения. В европейском союзе приняли решение, что Мораес правомерно выступал за сборную Украины.

Читайте также:

В парламенте Великобритании осудили ситуацию с Мхитаряном

Путин наградил главу ФИФА орденом Дружбы