Португалия и Люксембург подали апелляцию в УЕФА по делу против Украины

Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали апелляцию в УЕФА по делу об участии в матчах сборной Украины бразильца Жуниора Мораеса, сообщает украинский телеканал "Футбол". Футболист в марте дебютировал в играх за национальную команду, соперники украинцев посчитали неправомерным.
По мнению Португалии и Люксембурга, Мораес не выполнил один из пунктов регламента ФИФА. Он после 18-летия не прожил на Украине более пяти лет непрерывно, чтобы сменить спортивное гражданство. В 2017 году бразилец на протяжении пяти месяцев выступал за Китай.
Португалия сыграла вничью с Украиной, а Люксембург проиграл. После матчей была подана апелляция в УЕФА с требованием засчитать украинцам техническое поражения. В европейском союзе приняли решение, что Мораес правомерно выступал за сборную Украины.
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