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Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России

Спорт print

Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием. После атаки россиянин за борт улетел защитник Брэди Скжей. Американец оказался на скамье сборной России.


Силовой прием Овечкина

Момент не попал в трансляцию встречи, но затем был опубликован в сети. Силовой прием Овечкина не был нарушением правил, а Скжей смог самостоятельно подняться и вернуться на лед.

Россия обыграла США со счетом 4:3. Команда в полуфинале сыграет против Финляндии.

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Темы хоккей чемпионат мира по хоккею-2019 сборная России по хоккею с шайбой
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