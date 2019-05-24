В парламенте Великобритании осудили ситуацию с Мхитаряном

В парламенте Великобритании осудили ситуацию, в которую попал армянский футболист лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян. Полузащитник не поедет на финал Лиги Европы в Баку из-за того, что беспокоится за собственную безопасность. Между Арменией и Азербайджаном существует конфликт из-за Нагорного Карабаха.
Заместитель лидера Лейбористской партии Том Уотсон во время заседания британского парламента заявил, что считает эту ситуацию скандальной. Он подчеркнул, что в уставе УЕФА говорится о равных возможностях для всех участников соревнований.
"Это грязная сторона этой прекрасной игры. Если бы я был министром иностранных дел, то сказал бы УЕФА, что это недопустимо. Мхитарян и болельщики "Арсенала" с армянскими фамилиями не могут попасть в Баку только потому, что они связаны с Арменией", - заявил Уотсон.
Политик выступал перед министром молодежи, культуры и спорта Великобритании Джереми Райтом. Тот согласился с позицией лейбористов и пообещал обсудить вопрос с УЕФА.
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