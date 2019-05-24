Клуб из ОАЭ может вступить в КХЛ в 2021 году

Президент федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун сообщил, что организация готовит заявку на участие в КХЛ. Клуб в Дубае может появиться в 2021 году, после возведения подходящей для лиги арены, вместимость которой будет не менее 12 тысяч.
По сообщению "Спорт-Экспресса", подходящая арена есть в Абу-Даби, но этот город не рассматривается в качестве претендента на хоккейный центр. В ОАЭ намерены пригласить в Дубай североамериканских легионеров КХЛ. По словам Бурдуна, многие согласны на такой переход.
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