Клуб из ОАЭ может вступить в КХЛ в 2021 году

Президент федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун сообщил, что организация готовит заявку на участие в КХЛ. Клуб в Дубае может появиться в 2021 году, после возведения подходящей для лиги арены, вместимость которой будет не менее 12 тысяч.



Еще четыре европейских клуба готовятся вступить в КХЛ / Новости от 27.11.2018 11:31

По сообщению "Спорт-Экспресса", подходящая арена есть в Абу-Даби, но этот город не рассматривается в качестве претендента на хоккейный центр. В ОАЭ намерены пригласить в Дубай североамериканских легионеров КХЛ. По словам Бурдуна, многие согласны на такой переход.

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