Россия в полуфинале ЧМ по хоккею сыграет с Финляндией

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все полуфиналисты. Как уже сообщала "Правда.Ру", первым участником квартета лучших стала сборная России. Команда Ильи Воробьева в четвертьфинале обыграла сборную США со счетом 4:3.



Россия - Швеция - 4:3. Обзор матча

Россияне в полуфинале сыграют против Финляндии, которая в овертайме победила Швецию. Игра завершилась со счетом 5:4, победную шайбу забросил форвард "Йокерита" Сакари Маннинен.

Еще одним полуфиналистом стала сборная Канады, которая в драматичной игре победила Швейцарию со счетом 3:2. Канадцы спаслись от поражения за 0,4 секунды до финальной сирены за счет шайбы Деймона Северсона. В овертайме победный гол на счету Марка Стоуна.

Канада сыграет с командой Чехии, которая разгромила Германию со счетом 5:1. Дубль в этой встрече сделал чешский нападающий Ян Коварж.

Полуфинальные матчи состоятся 25 мая в Братиславе. Россия и Финляндия начнут игру в 16.15, Канада и Чехия - в 20.15.

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