Главная информация о кетодиете

Кето-диета, также "кетогенная", включает употребление большого количества жира, умеренного количества белка и очень мало углеводов — даже фрукты со стола редко идут в обиход. Как и в любой модной диете, приверженцы обещают потерю веса, увеличение энергии и ясность ума. Но разве кето-диета — это все, что нужно организму? Не совсем, говорят диетологи и врачи. Диеты с низким содержанием углеводов, такие как кето, по-видимому, приводят к некоторой кратковременной потере веса, но они не являются значительно более эффективными, чем любая другая диета или тип питания. К тому же, кетогенная диета не улучшают спортивные результаты.



Диета для похудения - 578. Обезжиренный творог. Сушка.

Кето диета изначально была разработана не для похудения, а для людей с эпилепсией. В 1920-х годах врачи поняли, что при назначении пациенту низкоуглеводной диеты, организм начинает использовать жир в качестве источника топлива в первую очередь вместо обычной глюкозы. Когда для сжигания доступен только жир, организм превращает жиры в жирные кислоты, а затем в соединения, называемые кетонами, которые можно поглощать и использовать для подпитки клеток организма. По причинам, не совсем понятным даже сегодня, получение энергии за счет преимущественно кетонов уменьшает эпилепсии.

Кето-диета приводит организм в состояние, называемое кетозом, что означает, что клетки организма в значительной степени зависят от кетонов для получения энергии. Не совсем понятно, почему это приводит к снижению веса, но кетоз, похоже, притупляет аппетит и может влиять на гормоны, такие как инсулин, которые регулируют голод. Жиры и белки также могут сохранять людей более насыщенными, чем углеводы, что приводит к снижению общего потребления калорий.

Как работает диета

Тем не менее, исследования низкоуглеводных диет не очень положительные. Ученые во время исследований обнаруживают, что ни одна конкретная диета, будь то с низким содержанием углеводов или с низким содержанием жира, не приводит к каким-то прорывным результата.

В одном прямом сравнении, исследователи проанализировали 48 отдельных экспериментов по диете, в которых участники были случайным образом распределены по одной из нескольких популярных диет. Диеты с низким содержанием жиров и низким содержанием углеводов были в значительной степени похожи: люди, сидевшие на диете с низким содержанием углеводов, теряли в среднем 9 кг, а люди, сидевшие на диете с низким содержанием жиров, теряли в среднем 8 кг. Через 12 месяцев результаты сравнялись, при этом диеты как с низким содержанием жиров, так и с низким содержанием углеводов привели к снижению веса в целом на 7,28 кг, по сравнению с теми, кто не сидел на диете.

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