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Сборная России победила США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Спорт print

Сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира обыграла команду США. Встреча завершилась со счетом 4:3.


Россия - США - 4:3. Обзор матча

Россияне забросили две шайбы в первом периоде - отличились Никита Гусев и Михаил Сергачев. В начале второго периода один гол американцев отыграл защитник Брейди Скжей.

В третьем периоде команды держали зрителей в напряжении и поочередной забросили еще четыре шайбы. На гол Капризова точным броском ответил Ноа Хэнифин. Четвертую шайбу россиян забросил Михаил Григоренко, на что голом ответил Алекс Дебринкэт. 

Американцы пытались перевести игру в овертайм и сняли вратаря, но больше шайб не забросили. Сборная России 25 мая в полуфинале сыграет с худшей по рейтингу командой, которая выйдет в следующую стадию.

Чемпионат мира по хоккею-2019

1/4 финала

Россия - США - 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Голы: Гусев (Сергачев, Кучеров), Сергачев (Гусев), Капризов (Гусев, Сергачев), Григоренко (Малкин, Дадонов) - Скжей (Кейн, Гудро), Хэнфин (Хьюз), Дебринкэт (Кейн, Хьюз).

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Темы хоккей чемпионат мира по хоккею-2019 сборная России по хоккею с шайбой
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