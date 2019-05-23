Сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира обыграла команду США. Встреча завершилась со счетом 4:3.
Россияне забросили две шайбы в первом периоде - отличились Никита Гусев и Михаил Сергачев. В начале второго периода один гол американцев отыграл защитник Брейди Скжей.
В третьем периоде команды держали зрителей в напряжении и поочередной забросили еще четыре шайбы. На гол Капризова точным броском ответил Ноа Хэнифин. Четвертую шайбу россиян забросил Михаил Григоренко, на что голом ответил Алекс Дебринкэт.
Американцы пытались перевести игру в овертайм и сняли вратаря, но больше шайб не забросили. Сборная России 25 мая в полуфинале сыграет с худшей по рейтингу командой, которая выйдет в следующую стадию.
Чемпионат мира по хоккею-2019
1/4 финала
Россия - США - 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)
Голы: Гусев (Сергачев, Кучеров), Сергачев (Гусев), Капризов (Гусев, Сергачев), Григоренко (Малкин, Дадонов) - Скжей (Кейн, Гудро), Хэнфин (Хьюз), Дебринкэт (Кейн, Хьюз).
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