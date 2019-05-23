Канадцы спаслись в матче против Швейцарии за 0,4 секунды до конца

Сборная Канады была в шаге от провала на чемпионате мира по хоккею. В четвертьфинале против Швейцарии канадцы уступали в счете 1:2 и смогли спастись за 0,4 секунды до финальной сирены.
Шайба на счету защитника Деймона Северсона. Он выполнил последний бросок в этой игре и попал в самую точку.
Ранее сборная России вышла в полуфинал, обыграв США со счетом 4:3. Победный гол на счету форварда Михаила Григоренко.
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