Сборная США забросила спорную шайбу в ворота России

Сборная США в третьем периоде сократила отставание в счете от команды России до минимума. На 18-й минуте Алекс Дебринкэт сделал счет 3:4.
Тренерский штаб сборной России запросил просмотр эпизода, посчитав, что шайба была заброшена с нарушением правил. Тренеры указали на игрока, который находился в площади ворот и мешал Андрею Василевскому.
Судьи после просмотра решили, что гол был забит по правилам.
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