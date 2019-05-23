Сборная США забросила спорную шайбу в ворота России

Сборная США в третьем периоде сократила отставание в счете от команды России до минимума. На 18-й минуте Алекс Дебринкэт сделал счет 3:4.



Россия - США - 4:3. Спорная шайба американцев

Тренерский штаб сборной России запросил просмотр эпизода, посчитав, что шайба была заброшена с нарушением правил. Тренеры указали на игрока, который находился в площади ворот и мешал Андрею Василевскому.

Судьи после просмотра решили, что гол был забит по правилам.

Читайте также:

Капризов забросил третью шайбу сборной России в матче с США

Григоренко забросил четвертую шайбу сборной России в матче против США