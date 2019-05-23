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Григоренко забросил четвертую шайбу сборной России в матче против США

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Сборная России в третьем периоде четвертьфинала чемпионата мира по хоккею забросила четвертую шайбу. Счет 4:2 на 8-й минуте сделал Михаил Григоренко. Ассистентами выступили Евгений Малкин и Евгений Дадонов.


Россия - США - 4:2. Гол Григоренко

В первом периоде по шайбе в составе сборной России забросили Никита Гусев и Михаил Сергачев, в третьем еще один гол забил Кирилл Капризов. 

Григоренко забросил третью шайбу на турнире. Дадонов набрал 11-е очко.

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Темы хоккей чемпионат мира по хоккею-2019 сборная России по хоккею с шайбой
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