Григоренко забросил четвертую шайбу сборной России в матче против США

Сборная России в третьем периоде четвертьфинала чемпионата мира по хоккею забросила четвертую шайбу. Счет 4:2 на 8-й минуте сделал Михаил Григоренко. Ассистентами выступили Евгений Малкин и Евгений Дадонов.
В первом периоде по шайбе в составе сборной России забросили Никита Гусев и Михаил Сергачев, в третьем еще один гол забил Кирилл Капризов.
Григоренко забросил третью шайбу на турнире. Дадонов набрал 11-е очко.
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