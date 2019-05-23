Григоренко забросил четвертую шайбу сборной России в матче против США

Сборная России в третьем периоде четвертьфинала чемпионата мира по хоккею забросила четвертую шайбу. Счет 4:2 на 8-й минуте сделал Михаил Григоренко. Ассистентами выступили Евгений Малкин и Евгений Дадонов.



Россия - США - 4:2. Гол Григоренко

В первом периоде по шайбе в составе сборной России забросили Никита Гусев и Михаил Сергачев, в третьем еще один гол забил Кирилл Капризов.

Григоренко забросил третью шайбу на турнире. Дадонов набрал 11-е очко.

Читайте также:

Гусев открыл счет в матче Россия - США на второй минуте

Сергачев забросил вторую шайбу сборной России в матче ЧМ по хоккею с США

Капризов забросил третью шайбу сборной России в матче с США