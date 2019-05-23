Капризов забросил третью шайбу сборной России в матче с США

Сборная России в начале третьего периода забросила третью шайбу в ворота команды США в четвертьфинале чемпионата мира. Счет 3:1 на 2-й минуте сделал Кирилл Капризов. Он воспользовался передачей Никиты Гусева.



Россия - США - 3:1. Гол Капризова

Для Капризова эта шайба стала второй на турнире. Гусев набрал третье очко в матче и 15-е на турнире. Первые две шайбы в составе российской команды забросили Гусев и Сергачев в первом периоде.

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