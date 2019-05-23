Капризов забросил третью шайбу сборной России в матче с США

Сборная России в начале третьего периода забросила третью шайбу в ворота команды США в четвертьфинале чемпионата мира. Счет 3:1 на 2-й минуте сделал Кирилл Капризов. Он воспользовался передачей Никиты Гусева.
Для Капризова эта шайба стала второй на турнире. Гусев набрал третье очко в матче и 15-е на турнире. Первые две шайбы в составе российской команды забросили Гусев и Сергачев в первом периоде.
Читайте также:
Гусев открыл счет в матче Россия - США на второй минуте
Сергачев забросил вторую шайбу сборной России в матче ЧМ по хоккею с США
Американцы отыграли одну шайбу в матче со сборной России
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Бывший специальный советник командующего войск США в Европе Марк Войджер сообщил, что Россия сможет применить боевую авиацию на Донбассе.
Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит с ними отношения.