Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение проработать вопрос о возможном увеличении количества участников чемпионата России до 18 команд. Расширение лиги может произойти с сезона-2020/21.
За исключением четырех сезонов в высшей лиге чемпионата России выступали 16 команд. В 1992 году, после исчезновения чемпионата СССР, в лиге участвовали 20 команд. В 1993, 1996 и 1997 года количество участников составляло 18 клубов.
Сейчас команды проводят 30 туров. В случае увеличения числа команд туров будет 34.
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