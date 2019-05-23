Американцы отыграли одну шайбу в матче со сборной России

Сборная США отыграла одну шайбу в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2019 против России. На третьей минуте второго периода счет 1:2 сделал защитник Брэйди Скжей. Ассистентами выступили Джонни Годро и Патрик Кейн.



Россия - США - 2:1. Видео

В первом периоде по шайбе в ворота сборной США забросили нападающий Никита Гусев и защитник Михаил Сергачев.

Сборная России на групповом этапе одержала победы в семи матчах. Американцы заняли четвертое место в группе В, уступив Словакии и Канаде.

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