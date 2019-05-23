Футболисты Сутормин и Караваев не попали в состав сборной России из-за того, что у них свадьбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему некоторые игроки не попали в состав команды на матчи с Сан-Марино и Кипром. В предварительном списке значились 37 игроков, в окончательной заявке осталось 30 футболистов.

Так, защитник "Витесса" Вячеслав Караваев и полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин не попали в состав из-за того, что на июнь у футболистов запланированы свадьбы.

"Ребята запланировали свадьбы, это важные жизненные события. Я с ними разговаривал и объяснил, что в период сборов важно быть концентрированными именно на работе, в дальнейшем же будем за ними внимательно наблюдать", - заявил Черчесов в интервью "Спорт-Экспрессу".

Караваев отыграл за "Витесс" 41 матч в этом сезоне и забил один гол. На счету Сутормина 30 игр за "Оренбург" и 9 забитых мячей.

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